Латвия готовится к депортации граждан РФ

Управление по делам гражданства и миграции Латвии начало рассылать письма не сдавшим экзамен по госязыку с требованием покинуть страну в течение 90 дней. Тестирование не смогли пройти более 60 процентов из 11 тыс. граждан России, явившихся на экзамен. 6,5 тыс. уже подали заявку на повторную сдачу. Согласно статистике, в Прибалтийской стране проживает около 18 тыс. граждан России, которым необходимо пройти тестирование. В случае неудачи им придется покинуть страну.