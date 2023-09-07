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Латвия готовится к депортации граждан РФ
Управление по делам гражданства и миграции Латвии начало рассылать письма не сдавшим экзамен по госязыку с требованием покинуть страну в течение 90 дней. Тестирование не смогли пройти более 60 процентов из 11 тыс. граждан России, явившихся на экзамен. 6,5 тыс. уже подали заявку на повторную сдачу. Согласно статистике, в Прибалтийской стране проживает около 18 тыс. граждан России, которым необходимо пройти тестирование. В случае неудачи им придется покинуть страну.
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