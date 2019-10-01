Латвия готовится к полному переходу образования на латышский язык

Неделю назад партии договорились о концепции процесса. Теперь коалиция в парламенте ждет от Минобразования и науки предложений по полному переходу на госязык на всех уровнях образования. Ведь на прошлой неделе депутаты уже одобрили проект, обязывающий обеспечить воспитание на латышском языке в детских садах. В связи с этим русскоязычное население страны, а это почти 27 процентов, планирует провести акцию протеста.