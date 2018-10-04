Латвия готовится рассекретить архивы КГБ

В документах содержится информация о штатных и внештатных сотрудниках советской спецслужбы. При этом контрразведка республики - Бюро по защите Конституции - выступила против этого. В ведомстве считают, что "непрофессиональное использование архивных документов коммунистических спецслужб может привести к результату, когда реальность не отображается, а создается". Если сегодня депутаты сейма Латвии одобрят публикацию документов КГБ Латвийской ССР, то материалы будут опубликованы на сайте Латвийского национального архива до конца года.