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Латвия хочет наказать детей за визит на "Славянский базар"

Уникальное для центра Европы единение людей самых разных национальностей на международном фестивале "Славянский базар в Витебске" повергло в шок ряд недочиновников, которые еще не могут прийти в себя после белорусского "безвиза", когда толпы европейцев ринулись в нашу страну на закупы. А тут еще поют и танцуют, обнимаются и веселятся в той самой пресловутой "диктатуре". Ограничили своих же людей во ввозе продуктов, и здесь решили выйти за рамки человечности. Причем набросились на тех, кто и ответить не сможет, - на детей. Для властей Латвии праздник музыки и единства внезапно стал поводом для политических преследований. Под зоркое око спецслужб балтийской республики (а чем, казалось бы, еще заниматься серьезным органам?) попали учащиеся рижской детской академии радио и телевидения - Академии KIDSTV. Юные таланты приняли участие в фестивале культур и взяли интервью у Президента Беларуси.

МИД и Служба безопасности Латвии посчитали это достаточным поводом, чтобы начать проверки в отношении и детей, и их родителей. Детскую академию уже угрожают закрыть, а ребят приравнивают чуть ли не к изменникам Родины, а заодно и преподавателей академии телевидения.

Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участия в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена.
Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии

Участие латвийских школьников в фестивале всерьез рассматривают на предмет измены Родине. Служба госбезопасности Латвии сообщила, что выясняет, нет ли в деятельности детей возможных угроз национальной безопасности. Травля ребят - это, судя по всему, тот максимум, который может позволить себе демократическая верхушка в условиях полного провала собственной внешней политики и экономического коллапса. Страшно даже представить, куда еще могут завести фобии еврочиновников, ведь сегодня под номером 1 открывать конкурс молодых исполнителей в Витебске будет Агния Бусила из Латвии.

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