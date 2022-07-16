Латвия хочет наказать детей за визит на "Славянский базар"

Уникальное для центра Европы единение людей самых разных национальностей на международном фестивале "Славянский базар в Витебске" повергло в шок ряд недочиновников, которые еще не могут прийти в себя после белорусского "безвиза", когда толпы европейцев ринулись в нашу страну на закупы. А тут еще поют и танцуют, обнимаются и веселятся в той самой пресловутой "диктатуре". Ограничили своих же людей во ввозе продуктов, и здесь решили выйти за рамки человечности. Причем набросились на тех, кто и ответить не сможет, - на детей. Для властей Латвии праздник музыки и единства внезапно стал поводом для политических преследований. Под зоркое око спецслужб балтийской республики (а чем, казалось бы, еще заниматься серьезным органам?) попали учащиеся рижской детской академии радио и телевидения - Академии KIDSTV. Юные таланты приняли участие в фестивале культур и взяли интервью у Президента Беларуси.