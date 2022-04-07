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Латвия может заморозить финансовые активы санаториев "Белоруссия" и "Янтарный берег"
Латвия намерена заморозить финансовые активы санаториев "Белоруссия" и "Янтарный берег" в Юрмале, сообщили в эфире Латвийского телевидения.Журналисты отметили, что соответствующая информация уже направлена в суд.
В российской здравнице "Янтарный берег" о заморозке активов не знают. Ее представитель отметил, что "юридически никаких решений не принято". Что касается санатория "Белоруссия", официальной информации тоже пока не поступало. Тем не менее в белорусской здравнице помнят историю с заморозкой счетов белорусского санатория в литовском Друскининкае. Ожидали всякое, но все равно подготовиться к подобному, по словам администрации, "особых возможностей нет".
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