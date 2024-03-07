Латвия на пограничных пунктах с Беларусью и Россией устанавливает заграждения

Латвия начала работы по укреплению восточных границ. Об этом сообщил министр обороны прибалтийской республики.

Сейчас на пограничных пунктах с Беларусью и Россией устанавливают заграждения. Всего потратят свыше 300 млн евро. План предусматривает создание противотанковых укреплений, минные поля и строительство хранилищ для взрывчатки и инженерно-технических материалов.