3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Латвия намерена ускорить строительство забора на границе с Беларусью
Рига продолжает свою недобрососедскую политику. Латвия намерена ускорить строительство забора на границе с Беларусью. На эти цели планируют выделить дополнительные 3 млн евро. Возведение заграждения Рига называет приоритетной задачей. Оправдание своих действий политики находят в нелегальной миграции. Вот только строительство забора у наших рубежей то и дело сопровождалось коррупционными скандалами. В сметах мелькали большие суммы, порядка 10 млн евро, однако на что пошли оставшиеся деньги, известно одному правительству Латвии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе