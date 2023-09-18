Рига продолжает свою недобрососедскую политику. Латвия намерена ускорить строительство забора на границе с Беларусью. На эти цели планируют выделить дополнительные 3 млн евро. Возведение заграждения Рига называет приоритетной задачей. Оправдание своих действий политики находят в нелегальной миграции. Вот только строительство забора у наших рубежей то и дело сопровождалось коррупционными скандалами. В сметах мелькали большие суммы, порядка 10 млн евро, однако на что пошли оставшиеся деньги, известно одному правительству Латвии.