Латвия объявила о срочной мобилизации для усиления охраны границы с Беларусью

Ведомство также отметило, что мобилизует пограничников, находящихся на дополнительной службе, и запросило помощи вооруженных сил и национальной полиции.

Латвия же продолжает обновлять собственные антирекорды рождаемости. По сообщениям Латвийского центрального статуправления, число новорожденных с января по июнь 2023 года составило 7 тыс. 51 человек. Это на 15 % меньше, чем за тот же период 2022 года, худший показатель рождаемости с 1995 года.

