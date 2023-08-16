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Латвия объявила о срочной мобилизации для усиления охраны границы с Беларусью

Госпогранслужба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для усиления охраны границы с Беларусью. Сотрудников отзывают из отпусков.

Поводом стала информация латвийских силовиков о росте попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Якобы только за сутки зафиксировано 96 таких случаев.

Ведомство также отметило, что мобилизует пограничников, находящихся на дополнительной службе, и запросило помощи вооруженных сил и национальной полиции.

Латвия же продолжает обновлять собственные антирекорды рождаемости. По сообщениям Латвийского центрального статуправления, число новорожденных с января по июнь 2023 года составило 7 тыс. 51 человек. Это на 15 % меньше, чем за тот же период 2022 года, худший показатель рождаемости с 1995 года.

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