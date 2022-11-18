В Латвии День независимости. 104 года тому назад было провозглашено создание Латвийской республики. Этот праздник является одним из главных государственных в стране-соседке: в 1918-м латыши впервые в истории получили возможность суверенного существования. Президент Беларуси поздравил народ Латвии с Днем провозглашения республики. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что наши многовековые связи являются той надежной основой, на которой, несмотря на все трудности, будут восстановлены взаимовыгодные дружелюбные отношения между Беларусью и Латвией. "Нас не разделят ни искусственный забор с колючей проволокой, ни преступная борьба временных латвийских руководителей с государственными символами, историей и памятниками предков!" - говорится в поздравлении.