Латвия передала Украине еще 6 гаубиц M109

Запад продолжает накачку Украины оружием. Латвия передала Киеву шесть гаубиц М109.Американская самоходная артиллерийская установка имеет дальность стрельбы до 18 километров. Ранее подобную технику поставляли Нидерланды, Италия и Бельгия.

О транше военной помощи сообщил министр обороны Украины в своем "Твиттере". По словам чиновника, латвийские гаубицы уже участвуют в боях.