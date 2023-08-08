Латвия планирует производить оружие для себя и НАТО

Свою продукцию Рига будет сбывать коллегам по НАТО, а часть оставлять для своей 13-тысячной армии. Однако министр не рассказала, где Латвия будет брать необходимые средства и оборудование, которых так не хватает в условиях кризиса. По всей видимости, страна надеется пойти по стопам Польши. Но все никак не выходит. Подобная инициатива со строительством оборонного предприятия висит в воздухе латвийского правительства уже больше года.