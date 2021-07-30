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Латвия поделилась вакциной от COVID-19 с истекающим сроком годности
Очередной "благородный" жест со стороны щедрого Запада. Латвия безвозмездно направила вакцину от COVID-19 Тунису, Кении, Молдове и Албании. Об этом заявили в латвийском МИД. Вот только речь идет о препарате AstraZeneca, который совсем не пользуется популярностью в прибалтийской стране. Да и срок годности вакцины истекает со дня на день, реализовать прививки уже нереально. Но находчивые власти Латвии все же нашли решение и отправили препарат отвечать "внешнеполитическим приоритетам".
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