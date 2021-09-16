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Латвия потратила почти полмиллиона евро на колючую проволоку
Продажа колючей проволоки стала успешным бизнесом. Попытки оградиться от наплыва беженцев разоряют балтийские республики. На временный приграничный забор Латвия уже потратила почти 500 тысяч евро. Всего же на строительство Рига намерена потратить 2 млн. Согласно данным компании, строительство 37-километрового заграждения на белорусско-латвийской границе начнется в ближайшее время. Так что количество пострадавших или погибших животных будет только расти.
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