Латвия роет рвы на границе с Беларусью

Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль белорусской и российской границы. Возводят их в рамках балтийской линии обороны. За 5 лет на защиту от якобы внешней угрозы прибалты потратят более 300 миллионов евро. После завершения строительства рвов вдоль границы с Беларусью и Россией установят так называемые "зубы дракона". Следующие на очереди - защитные укрепления, склады боеприпасов, а также минные поля.