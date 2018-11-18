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Латвия сегодня отмечает сто лет независимости

Рига празднует знаменательную дату парадом Вооруженных сил. По всей стране проходят различные мероприятия, концерты, выставки. С национальным праздником Президента Латвии Раймондса Вейониса и народ этой страны поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.

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