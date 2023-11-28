Латвия терпит убытки из-за ситуации на границе Польши и Украины

Блокада польскими дальнобойщиками границы с Украиной негативно сказывается и на других странах. Блокировка уже существенно повлияла на работу продовольственной отрасли Латвии. Дело в том, что через Польшу страна получала из Украины сырье для своей пищевой промышленности. Теперь же, по сообщениям местных СМИ, речь идет об ущербе в 30 миллионов евро в экспортном обороте.