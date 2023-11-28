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Латвия терпит убытки из-за ситуации на границе Польши и Украины

Блокада польскими дальнобойщиками границы с Украиной негативно сказывается и на других странах. Блокировка уже существенно повлияла на работу продовольственной отрасли Латвии. Дело в том, что через Польшу страна получала из Украины сырье для своей пищевой промышленности. Теперь же, по сообщениям местных СМИ, речь идет об ущербе в 30 миллионов евро в экспортном обороте.

Напомним, ранее польские дальнобойщики начали круглосуточную блокаду четвертого пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Медыка-Шегини". А с 1 декабря к протестам присоединится и Словакия. Союз перевозчиков грозит также заблокировать переход на границе с Украиной. Требования те же, что и у поляков: восстановление системы разрешений для украинских перевозчиков, которые, пользуясь послаблениями, предлагают более низкие цены за свои услуги.

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