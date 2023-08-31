Латвия ускорит строительство забора на границе с Беларусью

Латвия намерена ускорить возведение забора на границе с Беларусью. Власти собираются закончить строительство уже до конца года. На эти цели выделено дополнительно 9 миллионов 700 тысяч евро. Спешку объясняют "возросшими геополитическими рисками, включая рост числа нелегальных мигрантов".