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Латвия ускорит строительство забора на границе с Беларусью

Латвия намерена ускорить возведение забора на границе с Беларусью. Власти собираются закончить строительство уже до конца года. На эти цели выделено дополнительно 9 миллионов 700 тысяч евро. Спешку объясняют "возросшими геополитическими рисками, включая рост числа нелегальных мигрантов".

После завершения строительства заграждения продолжатся работы над установкой системы видеонаблюдения и сопутствующей инфраструктуры, их планируется завершить за 30 месяцев.

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