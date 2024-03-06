Латвия утвердила список товаров, запрещенных к ввозу из Беларуси и России

Правительство Латвии утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из Беларуси и России. Об этомговорится на сайте кабмина страны, пишет РИА Новости.

"Во вторник, 5 марта, правительство утвердило постановление, подготовленное Министерством сельского хозяйства, устанавливающее запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси, а также третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение", - указано в публикации.

Постановление вступит в силу с 8 марта.

Напомним, ранее парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Беларуси. Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Он не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.

В список запрещенных продуктов, утвержденных латвийским Минсельхозом, вошли овощи и корнеплоды, в частности картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, горох, фасоль, грибы, причем как сырые, так и маринованные и консервированные. Кроме того, запрет коснется яблок, арбузов, дынь, ананасов, орехов и других фруктов и ягод, как сырых, так и сушеных.

Латвия также запретила ввоз российских и белорусских злаков: пшеницы, ржи, кукурузы, гречки, овса и ячменя, а также кормов для животных, муки и гранул из мяса и мясных и рыбных субпродуктов, арахисового, льняного, рапсового и соевого масла. При этом правительство указало, что в 2023 году 90 % латвийского импорта из России составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.

В начале февраля по всей Латвии прошли протесты фермеров, которые требовали запретить импорт и транзит товаров из России и Беларуси, начать поставки зерна из Украины, восстановить сниженную ставку НДС в размере 5 % на латвийские фрукты, ягоды и овощи, а также сократить бюрократию в аграрном секторе.