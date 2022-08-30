Латвия включит Беларусь в список стран, чьи граждане будут дополнительно проверяться на границе

Власти Латвии планируют тщательнее проверять граждан Беларуси, которые собираются въехать в республику, сообщил Sputnik со ссылкой на государственное телевидение государства.

Решение было принято 30 августана заседании правительства страны. Специальным постановлением предписано включить также РФ и Камерун в список стран, чьи граждане будут дополнительно проверяться. Как отмечает ТВ, усиленный контроль будет применяться для снижения угрозы национальной безопасности Латвии.

До настоящего времени специальный режим проверок действовал для российских граждан, которые проживают в Дагестане, Чечне, Ингушетии или Северной Осетии.