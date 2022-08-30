3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Латвия включит Беларусь в список стран, чьи граждане будут дополнительно проверяться на границе
Власти Латвии планируют тщательнее проверять граждан Беларуси, которые собираются въехать в республику, сообщил Sputnik со ссылкой на государственное телевидение государства.
Решение было принято 30 августана заседании правительства страны. Специальным постановлением предписано включить также РФ и Камерун в список стран, чьи граждане будут дополнительно проверяться. Как отмечает ТВ, усиленный контроль будет применяться для снижения угрозы национальной безопасности Латвии.
До настоящего времени специальный режим проверок действовал для российских граждан, которые проживают в Дагестане, Чечне, Ингушетии или Северной Осетии.
В МВД Латвии пояснили, что относительно граждан Камеруна мера вводится из-за тенденции увеличения количества их заявлений на получение долгосрочных виз, однако в их документах нередко выявляются признаки подделки. Ранее латвийские власти анонсировали введение этих новшеств -соответствующие изменения в законодательство страны подготовило Министерство внутренних дел.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов