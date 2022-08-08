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Латвия возобновила импорт российского газа
Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля из-за нарушения условий отбора, следует из данных платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем.Об этом сообщает РИА "Новости".
Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай - Псков - Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) "Лухамаа" (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 миллионов кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа.
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