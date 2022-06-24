Латвия возобновила полноценный импорт российского газа

Рига провалила антироссийский газовый демарш ЕС. Сегодня Латвия возобновила полноценные поставки топлива из России. Напомним, с 1 апреля в угоду курсу Брюсселя Вильнюс, а вместе с ним Таллин и Рига, зареклись не импортировать газ из России. Сначала Латвия получала часть выпавших объемов через Финляндию. Но тут в конце мая "Газпром" перекрыл вентиль, когда Хельсинки отказались переходить на расчеты в рублях. И вот теперь на фоне острого дефицита энергоресурсов латыши вспомнили, что у них есть контракт с "Газпромом" до 2030 года. Правда, Минэкономики обещает европейскому руководству запретить российское топливо со следующего года. Рассчитывают на плавучий терминал сжиженного газа в эстонском Палдиски. Но тот значится лишь в проектах.