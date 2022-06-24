3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Латвия возобновила полноценный импорт российского газа
Рига провалила антироссийский газовый демарш ЕС. Сегодня Латвия возобновила полноценные поставки топлива из России. Напомним, с 1 апреля в угоду курсу Брюсселя Вильнюс, а вместе с ним Таллин и Рига, зареклись не импортировать газ из России. Сначала Латвия получала часть выпавших объемов через Финляндию. Но тут в конце мая "Газпром" перекрыл вентиль, когда Хельсинки отказались переходить на расчеты в рублях. И вот теперь на фоне острого дефицита энергоресурсов латыши вспомнили, что у них есть контракт с "Газпромом" до 2030 года. Правда, Минэкономики обещает европейскому руководству запретить российское топливо со следующего года. Рассчитывают на плавучий терминал сжиженного газа в эстонском Палдиски. Но тот значится лишь в проектах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Регионы
Все
Происшествия
Все