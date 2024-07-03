ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Латвия ввела ограничения на ввоз товаров из Беларуси

Латвия ввела ограничения на ввоз товаров из Беларуси

Латвия ввелаограниченияна ввоз из Беларуси продуктов питания, напитков, алкоголя, сигарет и прочего, сообщаетагентства "Минск-Новости".

Аналогичные меры начали действовать на границе с Литвой еще с июня.

Корректный перечень запрещенных к провозу из Беларуси в Латвию товаров пока не опубликован, однако, по словам людей, пересекавших границу, таможенники просили выбросить еду, алкоголь, сигареты, у некоторых изъяли даже невскрытую косметику, текстильную продукцию и лекарства.

Стоит отметить, что транзит продукции через территорию этой республики, а также провоз товаров, предназначенных только для личного использования во время поездки (т.е. с открытыми упаковками), не запрещен.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все