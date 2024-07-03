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Латвия ввела ограничения на ввоз товаров из Беларуси
Латвия ввелаограниченияна ввоз из Беларуси продуктов питания, напитков, алкоголя, сигарет и прочего, сообщаетагентства "Минск-Новости".
Аналогичные меры начали действовать на границе с Литвой еще с июня.
Корректный перечень запрещенных к провозу из Беларуси в Латвию товаров пока не опубликован, однако, по словам людей, пересекавших границу, таможенники просили выбросить еду, алкоголь, сигареты, у некоторых изъяли даже невскрытую косметику, текстильную продукцию и лекарства.
Стоит отметить, что транзит продукции через территорию этой республики, а также провоз товаров, предназначенных только для личного использования во время поездки (т.е. с открытыми упаковками), не запрещен.
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