Латвия ввела режим ЧС на границе с Россией

Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в пограничных с Россией районах на три месяца. Причиной правительство республики называет частичную мобилизацию в соседней стране.



Действие режима ЧС распространяется на порты, аэропорты, пункты пересечения границы, железные дороги. Также власти Латвии закрывают погранпереход Педедзе, чтобы сократить поток российских граждан.