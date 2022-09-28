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Латвия ввела режим ЧС на границе с Россией

Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в пограничных с Россией районах на три месяца. Причиной правительство республики называет частичную мобилизацию в соседней стране.

Действие режима ЧС распространяется на порты, аэропорты, пункты пересечения границы, железные дороги. Также власти Латвии закрывают погранпереход Педедзе, чтобы сократить поток российских граждан.

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