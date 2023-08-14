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Латвия вымирает и влезает в долги
У Латвии - абсолютный антирекорд на планете по убыли населения, сообщает рижское издание "Диена". Больше всего жителей в республике насчитывалось в 1990 году еще в советский период. И с той поры стало почти на миллион меньше - сейчас осталось чуть больше 1 млн 800 тыс.
Смертность в стране превышает рождаемость вдвое. В этом году численность появившихся на свет рекордно-мизерная. Ситуация плачевная и в экономике: обязательства государства и бизнеса превышают располагаемые активы. Латвия живет в долг и при этом не заботится о завтрашнем дне.
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