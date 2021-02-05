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Латвия закрывает въезд в страну

Латвия запретила въезд в страну по несущественным причинам как минимум на две недели. Меры приняты в рамках борьбы с коронавирусом. Также приостановлены международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах.

К уважительным причинам для въезда относятся возвращение на постоянное место жительства, работа или учеба

При этом все въезжающие все равно должны предъявлять отрицательный тест на коронавирус. В стране также сохраняются все ковидные ограничения, принятые раньше.

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