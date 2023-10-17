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Латвия закупает многоцелевые вертолеты у США
Латвия закупает у США четыре многоцелевых вертолета, которые при необходимости могут быть вооружены для оказания огневой поддержки сухопутным силам. О сроках доставки машин в страну не сообщается.
Ранее Латвия закупила четыре вертолета Black Hawk для замены Ми-17 советского производства. Как сообщили в министерстве обороны прибалтийской республики, военные расходы в 2024 году вырастут более чем на 2 %. А в 2027-м достигнут 3 % от ВВП страны. Кроме этого, около 1 млрд евро будет инвестировано в ПВО.
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