Латвия закупает многоцелевые вертолеты у США

Латвия закупает у США четыре многоцелевых вертолета, которые при необходимости могут быть вооружены для оказания огневой поддержки сухопутным силам. О сроках доставки машин в страну не сообщается.

Ранее Латвия закупила четыре вертолета Black Hawk для замены Ми-17 советского производства. Как сообщили в министерстве обороны прибалтийской республики, военные расходы в 2024 году вырастут более чем на 2 %. А в 2027-м достигнут 3 % от ВВП страны. Кроме этого, около 1 млрд евро будет инвестировано в ПВО.