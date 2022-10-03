Латвия заплатила за режим ЧП на границе с Беларусью 4 млн евро

В Латвии посчитали, во сколько обошелсярежим ЧП на границе с Беларусью. И это как минимум4 миллиона евро.



Впрочем, МВД прибалтийской республики уже подготовило новый проект решения правительства о выделении денег (на этот раз более чем на 638 тысяч). Большая часть расходов касается оплаты труда сотрудников МВД за сверхурочную работу, приобретения инвентаря и топлива, расходов, связанных с искателями убежища.



Режим ЧП продлен до 10 ноября. Словом, латвийский режим создал искусственную проблему, а рядовые граждане пускай теперь расплачиваются.



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