Латвийская национальная авиакомпания вновь сокращает полетную программу

Авиасектор Латвии увяз в системных проблемах. Национальная авиакомпания airBaltic вновь вынуждена сократить направления для полетов.

На этот раз под зимнюю оптимизацию попали рейсы в Бухарест, Софию, Будапешт и другие города. Вдобавок перевозчик заметно урежет частоту полетов по еще нескольким направлениям.

Ранее компания уже приостановила более десяти популярных маршрутов. Очередное жесткое сокращение официально связывают с сезонным спадом спроса, ростом цен на авиатопливо и финансовыми трудностями компании.