Латвийские аграрии несут серьезные потери урожая из-за проливных дождей

У латвийских аграриев серьезные проблемы: проливные дожди стали причиной ощутимых потерь при сборе урожая пшеницы, ячменя, рапса и гороха.

Например, в Талсинском крае случился прорыв плотины, что привело к затоплению местных и даже нескольких региональных дорог. Из-за этого в регионе возникли проблемы не только с работой техники на полях, но и с доставкой кормов скоту, а также с вывозом молока.

Разрушенные ливнями и техногенными авариями дороги грозят если не сорвать, то серьезно замедлить уборку урожая. Крестьяне обратились за помощью к правительству, но ответа пока не получили.