9 представителей Риги в Европарламенте подписали жалобу в компанию Apple. Суть претензии в том, что в настройках гаджетов компании отсутствует латышский язык.

Как заявил автор инициативы, если латвийский пользователь не знает английский, то выбирает русский. И контент ему предлагают уже на русском. Подписавшиеся под инициативой евродепутаты также указали, что компания добавила в гаджеты государственные языки Литвы и Словении, но не латышский и эстонский. И этим якобы унизила Латвию.