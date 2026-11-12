Латвийские фермеры выгрузили тонны овощей у Рижской думы

Угроза продовольственной безопасности в Латвии! Местные фермеры устроили акцию протеста у Рижской думы: выгрузили несколько тонн овощей прямо у административного здания. Аграрии протестуют против правил организации питания в школьных столовых.

Ранее власти города объявили закупку услуг для 27 учебных заведений на сумму почти 27 млн евро. По условиям тендера продукты разрешено поставлять в радиусе до 300 км от границы Риги. Однако эта зона охватывает территорию соседних стран, где латвийским службам сложно проверять качество и происхождение еды.

Фермеры возмущены тем, что власти на словах обещают поддерживать местных производителей, но на деле отдают рынок иностранцам. И теперь система закупок не гарантирует, что выращенное латвийскими фермерами действительно попадет в школьные столовые.