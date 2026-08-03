Латвийские семьи с ужасом ждут нового учебного года

Латвийским школьникам пора готовиться к возвращению моды на донашивание вещей за старшими. Свежие соцопросы демонстрируют реальный уровень балтийского благополучия: 37 % семей в Латвии попросту не готовы потратить на подготовку ребенка к школе больше 100 евро.



При этом почти две трети родителей признают, что реальные расходы на сборы сегодня составляют до 500 евро. В попытках свести концы с концами 46 % латвийцев целенаправленно ищут скидки в магазинах, а почти треть рассчитывает повторно использовать старые вещи.



На этом фоне цена и качество стали единственными определяющими факторами для взрослых, а вот личные пожелания и предпочтения самих детей часто - на втором плане.