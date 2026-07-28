Латвийские власти урезают финансирование больниц

В Латвии решили сэкономить на здоровье людей. Рига изменит порядок финансирования больниц. Теперь доступность медпомощи оказалась под угрозой.

Согласно новому проекту реформ, бюджет приемных отделений урежут более чем на 10 млн евро. При этом основной удар придется на региональные медучреждения: у них заберут почти четверть финансирования.

Латвийское общество больниц отмечает, что именно региональные больницы принимают большинство пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.

Поскольку основные средства уходят на зарплаты медикам, больницы на периферии будут вынуждены массово сокращать персонал. Для простых людей это обернется огромными очередями в приемных покоях, дефицитом дежурных врачей.