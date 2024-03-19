Латвийские аграрии и польские политики пожаловались на российские огурцы на прилавках магазинов

Пока европейские фермеры борются с украинским зерном, в Латвии местные аграрии подозревают, что на прилавках магазинов оказались не польские, а российские огурцы. Аграрии пожаловались в Совет по сотрудничеству сельхозорганизаций. В ходе проверки было обнаружено, что некоторые оптовые торговцы действительно продавали огурцы из России и Беларуси, импортированные из Польши. При этом никаких нарушений в сопроводительных документах из-за страны происхождения так и не было обнаружено.

В Польше, к слову, тоже не обошлось без "огуречного бунта". В январе прошлого года депутат Польского сейма Яцек Бурый поругался с телеведущим канала TVP Info. Политика обвинили в том, что он наживается на продаже российских овощей. Но Бурый таких выпадов не оценил и обиделся. Достав из кармана огурец, он разбил его о стол ведущего.