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Латвийские аграрии и польские политики пожаловались на российские огурцы на прилавках магазинов

Пока европейские фермеры борются с украинским зерном, в Латвии местные аграрии подозревают, что на прилавках магазинов оказались не польские, а российские огурцы. Аграрии пожаловались в Совет по сотрудничеству сельхозорганизаций. В ходе проверки было обнаружено, что некоторые оптовые торговцы действительно продавали огурцы из России и Беларуси, импортированные из Польши. При этом никаких нарушений в сопроводительных документах из-за страны происхождения так и не было обнаружено.

В Польше, к слову, тоже не обошлось без "огуречного бунта". В январе прошлого года депутат Польского сейма Яцек Бурый поругался с телеведущим канала TVP Info. Политика обвинили в том, что он наживается на продаже российских овощей. Но Бурый таких выпадов не оценил и обиделся. Достав из кармана огурец, он разбил его о стол ведущего.

Впрочем, огурцы не единственный овощ, который вызывает у латышей подозрения. Например, латвийские помидоры в больших объемах могут поставлять только два местных производителя, которые выращивают их в теплицах. Но на полках ассортимент явно шире. Есть вопросы и к капусте, у которой указана страна происхождения Казахстан. В это время капуста там еще не созревает.

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