3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Латвийские аграрии и польские политики пожаловались на российские огурцы на прилавках магазинов
Пока европейские фермеры борются с украинским зерном, в Латвии местные аграрии подозревают, что на прилавках магазинов оказались не польские, а российские огурцы. Аграрии пожаловались в Совет по сотрудничеству сельхозорганизаций. В ходе проверки было обнаружено, что некоторые оптовые торговцы действительно продавали огурцы из России и Беларуси, импортированные из Польши. При этом никаких нарушений в сопроводительных документах из-за страны происхождения так и не было обнаружено.
В Польше, к слову, тоже не обошлось без "огуречного бунта". В январе прошлого года депутат Польского сейма Яцек Бурый поругался с телеведущим канала TVP Info. Политика обвинили в том, что он наживается на продаже российских овощей. Но Бурый таких выпадов не оценил и обиделся. Достав из кармана огурец, он разбил его о стол ведущего.
Впрочем, огурцы не единственный овощ, который вызывает у латышей подозрения. Например, латвийские помидоры в больших объемах могут поставлять только два местных производителя, которые выращивают их в теплицах. Но на полках ассортимент явно шире. Есть вопросы и к капусте, у которой указана страна происхождения Казахстан. В это время капуста там еще не созревает.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов