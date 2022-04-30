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Банки Латвии отказываются обслуживать счета получателей российских пенсий и социальных выплат

Санкционная дубина бьет по самым незащищенным - тысячи пожилых людей в Латвии могут остаться без средств к существованию: получение российских пенсий из-за ограничений стало невозможным. Латвийские банки отказываются обслуживать счета получателей российских пенсий и социальных выплат. Это грозит тем, что многие из них лишатся единственного источника средств к существованию, заявили в посольстве России в Риге. В Латвии проживают более 50 тысяч граждан России, из них примерно 20 тысяч человек получают российские пенсии. Большинство выплат поступает через Сбербанк, который находится под западными санкциями.

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