Латвийские наемники избивают детей, женщин и мужчин, выбрасывая их на территорию Беларуси

Зверски избитые наемниками беженцы рассказали про ад на латвийской границе. Прибалтийские карательные силы забирают у беззащитных людей деньги, мобильные телефоны и документы, а после избивают детей, женщин и мужчин, выбрасывая их на территорию Беларуси уже мертвых или оставляют замерзать в лесу тех, кто уже без сил.