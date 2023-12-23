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Латвийские наемники избивают детей, женщин и мужчин, выбрасывая их на территорию Беларуси
Зверски избитые наемниками беженцы рассказали про ад на латвийской границе. Прибалтийские карательные силы забирают у беззащитных людей деньги, мобильные телефоны и документы, а после избивают детей, женщин и мужчин, выбрасывая их на территорию Беларуси уже мертвых или оставляют замерзать в лесу тех, кто уже без сил.
В декабре 2023 года белорусские пограничники на территории Верхнедвинского района обнаружили четверых избитых людей из Ирана, Сирии и Судана. Пострадавших доставили в больницу на лечение. После иностранцы рассказали подробности бесчеловечного отношения европейских силовиков.
Собранные доказательства дополнят многотомное уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии за преступления против безопасности человечества.
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