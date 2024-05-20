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Латвийские порты разоряются из-за разрыва экономических отношений Прибалтики с Беларусью и Россией

Обнародована статистика грузоперевозок через латвийские порты. Всюду видно резкое снижение объемов: падение оборота Рижского порта - 10 %, Вентспилского - 26 %, Лиепаи - 1,5 %.

Такое ухудшение стало следствием разрыва экономических отношений Латвии с Беларусью и Россией. По мнению экспертов, порты Прибалтийской республики могут просто закрыться, если власти будут и далее придерживаться нынешней стратегии.

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