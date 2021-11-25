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Латвийские журналисты отстаивают право на свободу СМИ

Неправильное освещение прессой миграционного кризиса на белорусско-польской границе стало причиной возмущения журналистов Латвии. Они потребовали от властей прекратить на них давить. С соответствующим заявлением выступило правление Латвийской ассоциации журналистов после того, как стало известно о созыве специальной комиссии Сейма. Там будут обсуждать неправильное, по мнению официальной Риги, освещение прессой ситуации с миграционным кризисом. В ассоциации назвали этот шаг властей неприемлемым актом политического давления и напомнили, что такие вопросы нужно решать через специальные механизмы, а не пытаться заткнуть СМИ рот.

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