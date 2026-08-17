Латвийских пенсионеров лишают права на заслуженный отдых

Латвийских стариков лишают права на заслуженный отдых. Доля работающих жителей 65-74 лет в стране подскочила до исторического максимума и превысила 26 %.

Пенсионеры вынуждены трудиться в среднем по 35 часов в неделю, что заметно больше, чем в Северной и Центральной Европе. При этом для большинства это не добровольный выбор, а необходимость из-за невозможности оплачивать повседневные расходы.

Госпенсия в Латвии способна покрыть едва ли треть от прошлых доходов человека, обрекая пожилых граждан практически на нищету.