Латвийских женщин могут призвать в армию уже в 2028 году

Не рожают - пусть идут служить. В Латвии на фоне хромающей демографии женщин могут начать призывать в армию уже с 2028 года. Об этом заявил министр обороны страны и подчеркнул, что поддерживает обязательную военную службу для женщин, поскольку это вопрос "комплексной национальной обороны".



Помимо прочего, глава ведомства отметил, что до этого времени необходимо завершить подготовительную работу, в том числе провести дискуссии в обществе.