Латвийским компаниям запретят возить туристов в Беларусь и Россию.

Правящее в республике "Новое единство" подготовило соответствующие поправки в законодательство. Тем самым власти надеются предотвратить нежелательные политические и экономические связи, избежать рисков вербовки и задержаний латвийцев, говорят инициаторы документа.

Напомним, с начала 2022 года латвийский МИД настоятельно призывает жителей не посещать Союзное государство без крайней необходимости. Однако туристические фирмы продолжают организовывать туры, которые пользуются огромной популярностью.