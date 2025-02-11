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Латвийским компаниям запретят возить туристов в Беларусь и Россию
Латвийским компаниям запретят возить туристов в Беларусь и Россию.
Правящее в республике "Новое единство" подготовило соответствующие поправки в законодательство. Тем самым власти надеются предотвратить нежелательные политические и экономические связи, избежать рисков вербовки и задержаний латвийцев, говорят инициаторы документа.
Напомним, с начала 2022 года латвийский МИД настоятельно призывает жителей не посещать Союзное государство без крайней необходимости. Однако туристические фирмы продолжают организовывать туры, которые пользуются огромной популярностью.
При этом ранее латвийский МИД отмечал, что не усматривает механизмов для введения запрета поездок, ведь на уровне Евросоюза свобода передвижения не ограничена.