Латвийский авиаперевозчик airBaltic на грани банкротства

Латвийская авиакомпания airBaltic находится на грани банкротства. По словам бывшего руководителя эстонской Nordica, проблемы национальных авиаперевозчиков в Прибалтике носят системный характер.

Он отметил, что малое население не позволяет обеспечить стабильную загрузку рейсов, а конкуренция вынуждает устанавливать искусственно заниженные цены, а не улучшать сервис.

Эксперт считает, что периферийным странам ЕС выживать без субсидий практически нереально, а такие компании, как airBaltic, остаются бездонной черной дырой.

Ранее плачевное положение дел авиаперевозчика признал и премьер Латвии.