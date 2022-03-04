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Латвийца судят за гуманитарную помощь Донбассу
Пока киевский режим вербует наемников за границей для войны, Рига сажает своих граждан за помощь Донбассу. Так, гражданина Латвии оставили без средств к существованию, лишили накоплений сына и конфисковали крестьянское хозяйство матери. Все это Сергею Васильеву досталось за гуманитарную помощь Донбассу. Латвийца обвинили в "пособничестве терроризму". Причем по этой статье блогера и публициста судят сразу в двух странах: дома, в Латвии и в Финляндии. Так вот в первой ему грозит до двенадцати лет тюрьмы, а в Финляндии он уже приговорен к трем с половиной годам реального срока. Однако сейчас идет рассмотрение апелляции.
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