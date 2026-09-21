Латвийцев ждет резкое ускорение инфляции

Жителей Латвии предупредили о неизбежном ускорении темпов инфляции после короткого летнего затишья. По прогнозам Минфина, потребительские цены, уже подскочившие в августе до более 3 %, продолжат рост до конца года.

Главным драйвером нового ценового шока стал ближневосточный кризис, который взвинтил стоимость нефти выше 100 долларов за баррель и поднял ценники на европейский газ. Ситуацию усугубляет то, что подземные хранилища Евросоюза перед зимой заполнены всего на 67 %.

Специалисты констатируют, что государственные меры сдерживания тарифов полностью исчерпали себя. В стране продолжают стремительно дорожать услуги - за год их стоимость увеличилась на 7,4 %. А накануне отопительного сезона энергетические операторы уже предупредили население о грядущем повышении тарифов на тепло и электричество.