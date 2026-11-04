Экономический кризис в Прибалтике добрался до культуры. Латвийцы массово перестают покупать билеты на концерты. За 9 месяцев 2026 года посещаемость музыкальных мероприятий в Латвии сократилась на 23,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом в сентябре падение и вовсе достигло 78 %. В Минкульте признают, что цены на билеты достигли критической отметки.

По словам представителя ведомства, многие жители страны больше не могут позволить себе посещение концертов и других культурных мероприятий, поскольку основную часть доходов приходится тратить на продукты питания, отопление и топливо, а на культуру денег уже не остается.