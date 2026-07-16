В Латвии местные жители объявили охоту на беспилотники, путая мирную коммунальную технику с украинскими дронами.

Национальная энергетическая компания пожаловалась, что ее сотрудники регулярно сталкиваются с открытой агрессией - латвийцы при виде квадрокоптеров бросаются в бой: забрасывают технику камнями, размахивают палками и поливают водой из садовых шлангов. Под раздачу попадают и сами операторы, в адрес которых сыплются угрозы расправой, в то время как инженеры всего лишь проводят плановую инспекцию линий электропередачи.

Эксперты заключают, что безумная русофобская пропаганда латвийских властей принесла свои плоды - население довели до психоза.