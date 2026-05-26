Латвийцы высмеяли "военные успехи" ПВО своей страны
Автор:Редакция news.by
Латвийцы высмеяли так называемые военные успехи страны. Об укреплении ПВО Латвии отчитался уходящий глава Минобороны Спрудс.
По его словам, за последние годы на защиту воздушного пространства республики потратили более 1 млрд евро. Власти закупили современные зенитные системы, комплексы ближнего боя и радары. Латвия также стала первой страной НАТО с акустической системой обнаружения беспилотников на границе.
Однако граждане оптимизм не разделяют: дорогостоящие военные закупки вызвали волну критики. Ирония в том, что страна не сбила ни одного украинского дрона и толком не смогла отследить места их падения. Местные жители уверены: огромные финансовые инвестиции не принесли реального результата для безопасности.