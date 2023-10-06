Латвийцы будут платить больше за необоснованный вызов скорой

В октябре текущего года в Латвии вступит в силу новый прейскурант на экстренные услуги, который также включает повышение цен на необоснованные вызовы бригады экстренной помощи, пишет БЕЛТА.

3 октября заседание правительства Латвии утвердило новый прейскурант на платные услуги службы скорой медицинской помощи. Министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери пояснил, что цены планируется повысить, принимая во внимание возросшие расходы из-за инфляции.

Плата за вызов скорой, если в действительности человеку не нужна была срочная помощь, вырастет с 74,35 евро до 84,93 евро.

Транспортировка пациента в ближайшую больницу для оказания соответствующей неотложной медицинской помощи по желанию пациента будет стоить 87,28 евро вместо прежних 67,21 евро.