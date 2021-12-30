3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
Латвийцы готовятся к повышению тарифов за отопление
Факт
Почти 40 % семей Латвии могут столкнуться с трудностями при оплате счетов за отопление. Накануне Даугавпилсский городской совет объявил в городе энергетический кризис местного значения.
Из-за высокой цены на природный газ тариф на отопление в городе в следующем году может вырасти в 3 раза.
Похожая ситуация наблюдается и в других муниципалитетах страны. За последние месяцы в Риге цены на отопление выросли на 43 %. Поэтому более половины жителей Латвии этой зимой собираются уменьшить оплату за коммунальные услуги, сэкономив на потреблении энергоресурсов. Глава Минобороны Латвии в свою очередь обвинил граждан в нежелании замерзать.
Пабрикс заявил, что новое поколение "слишком теплолюбиво", а страна не должна зависеть от российского газа.