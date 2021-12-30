Латвийцы готовятся к повышению тарифов за отопление

Почти 40 % семей Латвии могут столкнуться с трудностями при оплате счетов за отопление. Накануне Даугавпилсский городской совет объявил в городе энергетический кризис местного значения.



Из-за высокой цены на природный газ тариф на отопление в городе в следующем году может вырасти в 3 раза.



Похожая ситуация наблюдается и в других муниципалитетах страны. За последние месяцы в Риге цены на отопление выросли на 43 %. Поэтому более половины жителей Латвии этой зимой собираются уменьшить оплату за коммунальные услуги, сэкономив на потреблении энергоресурсов. Глава Минобороны Латвии в свою очередь обвинил граждан в нежелании замерзать.



Пабрикс заявил, что новое поколение "слишком теплолюбиво", а страна не должна зависеть от российского газа.