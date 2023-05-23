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Латвию настигли последствия русофобии - сектор услуг и розничной торговли значительно сокращается
Рижан и их магазины настигли неминуемые последствия русофобии. После отказа от всего русского и закрытия в сентябре прошлого года границ для россиян латвийский малый и средний бизнес начал нести серьезные убытки. На многих магазинах появилась вывеска "сдается" или "продается". Местные жители бьют тревогу, ведь закрытым магазинам нет альтернативы. В условиях тяжелой экономической ситуации в Латвии сектор услуг и розничной торговли значительно сокращается.
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