ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Латвию настигли последствия русофобии - сектор услуг и розничной торговли значительно сокращается

Рижан и их магазины настигли неминуемые последствия русофобии. После отказа от всего русского и закрытия в сентябре прошлого года границ для россиян латвийский малый и средний бизнес начал нести серьезные убытки. На многих магазинах появилась вывеска "сдается" или "продается". Местные жители бьют тревогу, ведь закрытым магазинам нет альтернативы. В условиях тяжелой экономической ситуации в Латвии сектор услуг и розничной торговли значительно сокращается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все